Ettevõtja Merit Raju ja tema abikaasa, slackline’i maailmameistri Tauri Vahesaare sulest on peagi ilmumas raamat „Püha armastus“, kus nad kirjutavad teadlikkust paarisuhtes. Nad usuvad, et teadlikkusega, miks üldse koos ollakse, ning heade eneseväljendus-, kuulamis- ja analüüsioskustega on võimalik iga suhe muuta rahuldust pakkuvamaks.