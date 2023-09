Olelusvõitlus ühistranspordis. Naise tähelepanek: inimeste tõeline õelus avaldub suurürituste ajal!

„Sõitsin nr 66 bussiga linna suunas, igast peatusest, nagu arvata oligi, tuli aina rohkem inimesi peale, kuni Balti jaamas tekkis olukord, kus inimesed enam peale ei mahtunud, kuid pressisid ikka. See tekitas juba bussis olnud inimestele ebamugava olukorra ja üks mees palus vanemal härral, kes kogu jõust end sisse pressis, et ehk ootate järgmist bussi, on ju näha, et siia ei mahu, juht ei saa uksi ka kinni panna. Selle peale käratas vanem mees üle bussi taolise roppude sõnade valingu, et hing jäi kinni. Bussis oli väikeseid lapsi ka.