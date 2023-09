Heidi Hanso on võlutud sidumiskunstist: mind köidab tantristlik shibari ehk köite hoidev puudutus!

Alistumist ja maailma usaldamist on naisele õpetanud ka shibari – jaapani sidumiskunst. „Seda kiputakse seostama seksuaalse ahistava tegevusega, kuid sellel on väga palju eri vorme ja suundi. Mind köidab tantristlik shibari ehk köite hoidev puudutus, mis on üha sagedamini kasutatav teraapiavormina,“ selgitab naine. Just shibari tegi talle selgeks, mis tunne on, kui ei saa päriselt mitte midagi teha.