Südametöö mured ei ole naljaasi. Kaks märki su kehas, mis viitavad, et peaksid arstiga ühendust võtma

Puhkeoleku ebakorrapärased südamelöögid arütmia, stressi või liigse koormusega treeningu tõttu võivad põhjustada tahhükardiat ehk pulsisagedust üle 100 löögi minutis ning tekitada tõsiseid terviseprobleeme, sest kui süda lööb liiga kiiresti, siis jäävad organid hapnikuvaegusse. Õhupuudustunne ja valu rinnus on ohu märgid, mida ei tohiks jätta tähelepanuta, sest need võivad viidata hilisemale haigestumisele. Siis on kindel soovitus arsti poole pöörduda.