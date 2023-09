Neli võimalikult lihtsat lahendust, mis aitavad igal Eesti perel raha kokku hoida ja vähem toitu raisata

Eesti toidupoodides jääb aastas müümata ligi 22 800 tonni toidukaupu. Toitlustusasutuste – restoranide, kohvikute ja sööklate – tekitatud toidukadu ulatub pea 7500 tonnini aastas. Siiski tekitavad kõige enam toidujäätmeid kodused majapidamised, kus tekib aastas ligi 80 000 tonni toidujäätmeid ehk 80 protsenti kogu jäätmetest.

„Meil on päevas väga palju rohkem n-ö vaheaknaid lahti ja tegevusi korraga käsil kui toidupoe halduril või restoranipidajal – lapsed karjuvad, töömured sõidavad sisse, vaja koristada, sõpradega kokku saada, lugeda ja trennis käia,“ loetleb Liisa Aavik. „Me oleme igapäeva toimetustega nii üleküllastunud, et toidu raiskamise ennetamine ei ole muude asjade kõrval ilmtingimata prioriteet,“ märgib Liisa ja lisab, et toidu raiskamisse tuleb alati empaatiliselt suhtuda.

„Kui sul on valida, kas ajad taga igat hallitavat porgandit või tegeled oma vaimse tervise ja lapsega, siis kaalukauss võiks olla kindlasti iseenda ja oma pere heaolu poole kaldu. Samas saab igaüks anda väikese panuse, et ka vähem või rohkem teadlikuna toiduraiskamisele piir panna,“ kinnitab Liisa ja toob selleks välja neli lahendust, mida ise toidu raiskamise ennetamiseks teeb.

1) Sea sisse „söö esimesena“ riiul või silt külmkapis

Ühe suurima põhjusena, miks Eesti kodudes nii palju toitu raisku läheb, näeb Liisa ühtse süsteemi puudumist. „Kui ainult üks pereliige teab, et jogurt külmkapis hakkab aeguma, siis kuidas teha nii, et see info jõuaks ka teise pereliikmeni,“ arutleb Liisa. „Selleks on vaja ühtset süsteemi, mis oleks üheselt arusaadav kõigile pereliikmetele.“

Esimese lahendusena toobki Liisa välja „söö esimesena“ riiuli tekitamise külmkappi. „Kui Mari näeb, et banaan on aegumas, siis paneb ta selle kiiresti riknevate toiduainete riiulile, et abikaasa Ants teaks, mida järgmisena süüa,“ räägib Liisa. Kui külmkapis ruumi eraldi riiuliks ei ole, sobib süsteemi loomiseks ka korvist või kausist, kus peal kirjas silt „söö esimesena“.