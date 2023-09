Avatud suhtest unistav naine: tahan nii meeleheitlikult oma fantaasiaid ellu viia, kuid ma ei taha oma abielu lõhkuda

„Tema on olnud senini minu ainus partner, sest saime kokku, kui olin 17-aastane ning abiellusime, kui sain 22. Seega, on tema olnud ainus, kellega olen maganud. Tunnen nüüd, et tahan meeleheitlikult oma fantaasiaid ellu viia, kuid ma ei taha ka oma abielu lõhkuda.

Paljud inimesed arvavad, et mul on väga vedanud, sest olen oma esimese armastusega kokku jäänud ja meil on hea suhe. Tunnistan, nii ongi ja ma olengi väga õnnelik, kuid samas on mul ka tunne, et olen nii paljudest kogemustest ilma jäänud.

Ma jumaldan oma abikaasat ja meie seks on hea, kuid ma ei tea, kas see võib olla parem kellegi teisega? Ja isegi kui see pole parem, on see erinev.

Minu fantaasiad teiste mehe kaasamisest said alguse sellest, kui üks tüüp minuga kohvikus juttu ajas. Ta oli nii hea väljanägemisega ja kuigi me ei suhelnud, avastasin sel õhtul, et mõtlesin temale, samal ajal kui ma voodis endale „rõõmu valmistasin“. Fantaseerisin temast ka siis kui me abikaasaga seksisime ning unistasin, et minu abikaasa asemel on minuga voodis seesama võõras mees, kohvikust. Võin öelda, et see fantaasia oli nii kuum, et lennutas mu orgasmid uuele tasemele.

Sellest ajast peale olen avastanud end sageli meestega flirtimas. Ma ei taha oma mehega lahku minna, nii et avatud suhe oleks minu jaks kindlasti ideaalne lahendus? Olgu öeldud, et minu kaasal sellist soovi minu teada pole. Tal on kogemusi varasemalt- enne mind magas ta paari teise tüdrukuga.“

Vastab suhtenõustaja: avatud suhe ei ole võluvalem!

„Avatud suhte näol ei ole tegemist võluvalemiga, mida kõik otsivad. Selleks, et mittemonogaamne suhe saaks üldse toimida, peate mõlemad olema oma paarisuhtes kindlad, te peate olema suurepärased suhtlejad ja suutma teineteist täielikult usaldada.

Väga sageli võtavad lugejad minuga ühendust siis, kui asjad on läinud teisti – keegi on tundnud end reedetuna, keegi kadedana või, mis veelgi hullem kolmas inimene on hakanud paarisuhet segama, see tähendab, et on armutud teise.