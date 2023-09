Kõhuviirus kimbutab? Need on kõige olulisemad põhitõed, mis tõhusalt vaevusi leevendavad

Pärnu Meie Benu apteegi proviisor Margot Lehari toonitab, et kõhuviiruste ennetamisel on esmatähtis hoolikas kätepesu. „Kindlasti tuleks kõik poest ostetud puuviljad, aedviljad ja marjad hoolega pesta ning sama kehtib ka koortega puuviljade - mandariinide, apelsinide ja banaanide kohta,“ rõhutab apteeker.

Üks ägedaima kuluga kõhuviirusi on proviisori sõnul rotaviirus, mis võib väikelastel ja ka vanemaealistel kiiresti vedelikupuuduse põhjustada ja vajada haiglaravi. „Haigus algab palaviku, kõhuvalu, oksendamise ja järsku tekkiva vesise kõhulahtisusega. Rotaviiruse peiteperiood on üks kuni kolm päeva ja haigus kestab neli kuni kuus päeva, harva ka kauem,“ selgitab Lehari. Raske kuluga haiguse ära hoidmiseks on apteekri sõnul parim viis lapsi rotaviiruse vastu vaktsineerida.

Teine väga nakkav niinimetatud kõhuviiruste perekond on Norwalk ehk noroviirused. Apteeker juhib tähelepanu, et seda põdenud inimesed on nakkusohtlikud vähemalt kolm päeva pärast tervenemist, lisaks on haiguse peiteperiood pool kuni kaks päeva. „Sümptomid algavad väga ruttu ja ilmnevad halb enesetunne, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja -valu. Mõnikord võib olla väike palavik, külmavärinad, pea- ja lihasvalud ning üldine väsimustunne,“ loetleb Lehari ja lisab, et kuigi oksendamine on noroviiruste puhul lastel väga sage, siis täiskasvanutel ei pruugi seda esinedagi. Erinevalt rotaviirusest pole noroviiruste põhjustatud haigus enamasti raske ning kestab paar päeva, seetõttu pole viirusele vaktsiini ega spetsiaalset viirusevastast ravi.

Kõhuviiruste eristamisel toob apteeker välja, et rota puhul on iseloomulik äge vesine kõhulahtisus, noroviirustel äge oksendamine ja adenoviirusel on kõige leebem kõhulahtisuse vorm. „Lisaks on noro- ja rotaviirused väga nakkavad. Noroviirusega peaks kollektiividest eemale hoidma vähemalt nädala ja rotaviirusega umbes 12 päeva,“ soovitab apteeker.

Kuidas kõhuviiruste põhjustatud vaevusi leevendada?