Kuidas leida oma g-punkt ja saada ülivõimsaid orgasme?

G-punkti ümber on tihe saladuste loor ja teadlased pole ikka veel ühele nõule jõudnud nii mõneski küsimuses. Mis on g-punkt? Kus on g-punkt? On see üldse päris? Mehed teavad, et osa naisi vajab orgasmini jõudmiseks kohe kindlasti ka kliitori massaaži. Ja siis on need naised, kes saavad vaginaalse penetratsiooni käigus orgasmi.