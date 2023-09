Palju surma näinud arst: inimeste suurim kahetsus elu lõpus on miski, mida teil kõigil on nüüd võimalik vältida

„Eeldatakse, et inimeste suurim kahetsus on see, et nad ei veetnud eluajal oma pere, lähedaste ja sõpradega piisavalt palju aega,“ räägib Zarse. Ta ütleb, et nii see tegelikult pole. Tema sõnul on inimesed elu lõpus hoopis üllatunud selle üle, kui palju valu ja kannatust nad elu jooksul on pidanud kogema – osad neist koguni mitukümmend aastat.

„Paljud patsiendid kannatavad aastaid või aastakümneid raskete haiguste käes ning kahjuks on paljud neist haigustest tekkinud vale elustiili tagajärjel, mida inimesed on terve elu harrastanud. Nad on halvasti toitunud, pole piisavalt trenni teinud ja seega on elu lõpp nende jaoks raske, vaevaline ja haigusterohke,“ räägib arst.

Ta avaldab, et inimeste number üks kahetsus on see, et nad ei hoolitsenud enda eest piisavalt ega mõelnud tervisliku eluviisi olulisusele, kui neil oleks olnud veel võimalus midagi muuta. „See oleks mu elu tohutult muutnud ja tõenäoliselt ei oleks ma praegu selles raskes olukorras,“ on nii mitmedki inimesed arstile pihtinud.

Seega on arstil meile kõigile üks soovitus: kui tahta kaua, õnnelikult ja piinavabalt elada, tuleb muutustega alustada kohe. Tervisliku eluviisi tähtsust lihtsalt ei saa alahinnata.

Allikas: Daily Mail