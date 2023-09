SEXCAST | „Oleme sisenenud anaalvööndisse!“ Hetke kuumimatest seksitrendidest ning eestlaste uskumatust ulakusest

Naissaatejuhi kingadesse on astunud Ulaka Kaunitari omanik ja asutaja särtsakas Kirki Kubri ning tema kõrval jätkab eelmisest hooajast tuttav Jonas Grauberg .

Esimeses osas räägitakse pikemalt, kuidas sai Kirki Kubrist, kes aastaid töötas kosmeetikuna, järsku Ulaka Kaunitari perenaine. Milline on poe vahva nime saamislugu ja kust tuli naisel idee selline pood luua? Millised on praegusel hetkel eestlaste kõige populaarsemad n-ö seksitrendid?

„Eestlased on ikka ulakad ka. Ei ole nii, et seksitakse vaid laste tegemiseks. Pornhubi statistika kohaselt on eestlased sisenenud anaalvööndisse,“ kegitab Ulaka Kaunitari perenaine saladuseloori.