Naine meenutab kentsakat voodikogemust: läksin selle sooviga küll kaasa, aga ilmselgelt ei olnud tegu minu elu parima vahekorraga

„Elu sees ei lähe meelest ära, kuidas mu endine elukaaslane otsustas, et võiks rollimängu liiga tõsiselt võtta. Ma tema rõõmustamiseks ostsin karnevalipoest kassikõrvad ja panin selga musta seksika pitspesu. Ta sattus aga nii sõiduveesse, et kui ma temaga seksi ajal rääkida üritasin või tahtsin teda juhendada, läks ta ausalt täitsa pahaseks ja ütles, et ma võin ainult „mjäu“ öelda või nurruda. See oli ausalt öeldes imelik... Läksin selle sooviga küll kaasa, aga ilmselgelt ei olnud tegu minu elu parima vahekorraga ning need kassikõrvad peitsin ka üleüldse sahtlisügavustesse! Minu praegune elukaaslane aga on õnneks väga rahul tavalise vahekorraga ja kellegi erutamiseks ma rohkem näuguma ei ole pidanud.“