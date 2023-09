Finantseksperdid soovitavad: 50/30/20 on põhimõte, mis aitab sul rahaasjad korras hoida ja veel säästa ka!

Siinkohal tuleb mängu 50/30/20 reegel, kui üks lihtsamaid mooduseid rahaga ümber käimiseks, et saaksid elu nautida, aga samas ka kõrvale panna. See tähendab, et 50% sissetulekutest on mõeldud igapäevakulude katmiseks, 30% on soovide ja luksuse jaoks ning 20% läheb otse säästudesse.