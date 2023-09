Gerli Padar seadis endale väljakutse: kaks nädalat ja 200 eurot neljaliikmelise pere toitmiseks

Aeg toidukulud kontrolli alla saada

Juba pikemat aega on Martin meie pere tuludel ja kuludel korralikult silma peal hoidnud. Enamasti käib tema ka toidupoes, annan lihtsalt nimekirja oma soovidest kaasa. Sellega kaasneb aga tihti lause: „Ma peaaegu ei ostnudki midagi, aga arve oli ikka nii suur“. Mul tekkis korra kahtlus, et kas see on etteheide mulle, et panen pere ostulisti liiga kalleid toiduaineid või siis vihje, et talle lihtsalt ei meeldi toidupoes käia. Ridade vahelt ei ole mõtet lugeda, küsisin otse ja selgus, et tegelikult on hinnad pöörase tempoga tõusnud.

Esitasin endale väljakutse – pere nädalane toidukorv odavamaks! Eesmärk on kahe nädala jooksul soetada pere nädalane toidukorv 100 euro eest. See on iseenesest suur summa, aga kuna meie peres on kodus valmistatud tervislik ja tasakaalus toit oluline, siis ei olnud eesmärk ohverda väljakutse nimel ühtegi neist. Pigem oli eesmärk mõelda oma menüü ja ostud enne läbi ning olla nutikam retseptide valimisel.

Mis toidud nädalamenüüsse kuulusid?

Minu jaoks on oluline, et kodus kokates ei veedaks ma tervet päeva pliidi taga. Kiired ja kodused toidud kujunesid meie lemmikuteks. Samuti hoidsin aega kokku, kui tegin mitu rooga korraga, järgmiseks päevaks juba ette. Supid maitsevadki teisel päeval palju paremini. Seega eksperimendi esimesel nädalal olid menüüs näiteks kapsa-hakkliha hautis riisiga, suvikõrvitsapasta, frikadellisupp, omlett köögiviljadega, banaanipannkoogid, wrapid, tuunikalasalat, pitsad ja banaani-ananassi jäätis. Vahepaladeks puu- ja köögiviljad. Samuti on mitmel toidukorral lisaks ka kodujuust.

Mune tarbime ka ohtralt, vahel lausa soovin, et oleks endal kanad, aga see tähendaks, et mul oleks siis kodus kaagutamise alal konkurente :) Jääb ära! Aga menüüse saime jätta ka erinevad munatoidud ja omletid.