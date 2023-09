Selleks, et suhted kestaksid ja kriisis suhet päästa tuleks olla teadlik väikestest vihjetest, millal on vaja hakata tööd tegema selle nimel, et kõik taas korda saada. Või vastupidi, tunda ära olukord, kus asjad enam paremaks minna ei saa ning lõpetada suhe ja oma aja raiskamine.