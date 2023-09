Otsid kuuma vihjet, kuhu investeerida? Ekspert räägib ühest vajalikust sammust, mis on vaja enne ära teha

„Kui kasutan laenu või järelmaksu, saan ostu endale kohe lubada“ - aga otsuse tegemisel lähtud, et su tänane finantsseis jääb selliselt püsima. Eeldad, et su sissetulekud ja laenuintressid jäävad samaks ja ei mõtle sellele, et olukord võib muutuda tulevikus ka ebasoodsamaks. See on laenamine oma tuleviku sissetulekute arvelt.