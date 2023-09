Ei ole midagi mõnusamat, kui peale pikka tööpäeva lõpuks jalad seinale visata, panna televiisorist käima mõni tore närvekõditav film või seriaal ning mis seal salata, sättida teleka ette ka snäkivaagen. Oma lemmikute suupistetega. Mõne kohta võid isegi arvata, et see on tervislik! Aga kui pead head ööund enda jaoks tähtsaks, siis vaata, mis on need viis toitu, mida toitumisnõustaja soovitab vältida, kui tahad end järgmiseks päevaks päriselt välja puhata.