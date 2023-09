Mehe mõtted: mis jutt see on, et mehed muutuvad suhtes nii mugavaks. Vaadake, mis te ise teete!

See on arusaadav, olen ka ise kõikides oma suhetes mingil määral mugavaks muutunud, aga tahangi mehe vaatepunktist välja tuua, et tegelikult see ei ole ühepoolne. Ka naised muutuvad suhtes mugavaks, isegi kui nad ei taha seda tunnistada. Ja tegelikult häirib see mehi ka, lihtsalt paljud ei tee sellest juttu.