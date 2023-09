Näitlejanna Katherine Heigl jättis Hollywoodi selja taha: see on perekonna jaoks õige otsus

Hiljuti telesaates „Today show“ külas käinud Heigl jutustas saatejuhtide Hoda Kotbi ja Jenna Bush Hageriga põhjustest, miks nad perega Hollywoodist Utahisse kolisid.

„Ma usun, et mõned inimesed on mägede inimesed ja teised rannainimesed. Mina olen alati olnud mägede inimene ja ka mu ema mõistis seda. Kolisime temaga Los Angelesse, kui ma olin 17 ja töötasin kõvasti aastaid. Ja mulle tundus, et ühel hetkel ta mõistis, et mul on vaja kohta, kuhu põgeneda ja pead klaarida,“ jagas naine.

„Niisiis me hakkasime unistama ja otsime seda ideaalset kohta. Ja me leidsime Utahi osariigi ja siis hakkasin ma teenima piisavalt raha, et seda lubada.“

Katherine Heigl on abielus muusik Josh Kelleyga ja paaril on kolm last: adopteeritud Naleigh (14) ja Adalaide (11) ning bioloogiline laps, poeg Joshua (6).

Hollywoodi staar rääkis, kuidas kolimisprotsess kujunes loomulikuks. „Me ehitasime Utahisse need majad, kui kohad puhkamiseks, kuhu töö eest põgeneda. Ja me hakkasime seal üha rohkem ja rohkem aega veetma. See oli mu abikaasa, kes tegi esimese sammu ja muutis Utahi ametlikult oma elukohaks. Ja me läksimegi sinna. Elame nüüd Utahis.“

„Mulle tundub, et meie lapsed sooviksid mõnikord, et elaksime huvitavamas linnas. Tavaliselt ütlen neile, et saan neist aru, aga Utah on meile perekonnana siiski õige valik, sest saan rohkem nende jaoks olemas olla,“ jagas näitleja.

