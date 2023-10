Käitumismaneerid, mis rikuvad paarisuhet tõsisel määral ja suhte toimimise nimel on vaja need ära lõpetada

Armukadeduse taga on hirm teist inimest kaotada. Samuti enesekindluse puudus. Selles, kui sa tunned aeg-ajalt armukadedust, ei ole midagi halba. Aga ära unusta, et armukadedus ei ole kuidagi märk armastusest ja sa ei tohi lasta armukadedusel enda käitumist kontrollida, sellest ei tohi saada sinu elus kinnisideed.

Väga tähtis on paarisuhtes olla teise inimese jaoks olemas ja näidata välja oma toetust. Sama tähtis on leida aega selleks, et teist ära kuulata, toetada ja abistada nii headel kui halbadel aegadel. Olla kaastundlik ja olla lihtsalt olemas.

Just sellel põhjusel on paljud paarid lahku läinud. Tähtis on rääkida sellest, mis on hästi ja mis ei ole. Väljendada oma soove, vajadusi, tundeid, kuulata teist ja võtta arvesse seda, mida tal sulle öelda on.