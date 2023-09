Salakaval koolikius. Ohumärgid lapsevanematele, millest kinni hakata, et lapse murele varakult jaole saada

Kui laps muutub tavalisest tagasihoidlikumaks, närvilisemaks või tujukamaks, on see märk, et midagi on lahti.

Kui laps räägib sagedamini sellest, et tal pole sõpru või et teda jäetakse alati kõrvale, võib see viidata sellele, et ta on sattunud kiusamise ohvriks.

Kiusamine mõjutab lapse keskendumisvõimet ja enesekindlust, mis omakorda hakkab kajastuma halvenenud hinnetes.

Kui lapsel on sage peavalu, kõhuvalu või muid sümptomeid, mis võivad olla seotud stressiga, tasub uurida selle põhjusi.