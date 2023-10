Ma ei poolda valetamist ega vassimist, aga oma praeguse elukaaslasega tegin küll selle vea, et luiskasin talle meie suhte alguses, et jaa, mul oli nii hea sinuga, muidugi sain ma orgasmi. Häälitsesin veidi juurde ka ja mees oli õnnelik.

Mõnda aega tagasi palusin mehel maha istuda ja teadsin, et see saab keeruline ettevõtmine olema, aga ma ei saa seda enam edasi lükata. Tunnistasin talle üles, et olen algusest peale meie voodielu kohapealt valetanud - ma küll naudin meie vahekordi, aga ma ei ole siiani veel kunagi orgasmi saanud.