Telereporter Heleri All fännab Eesti meesnäitlejat: tunnen, ma ei ole väärt elama temaga samas maailmas!

Näitlejatest tunneb ta suurt sümpaatiat vanemuislase Priit Strandbergi vastu, „iga kord, kui teda näen, läheb tuju paremaks, ta on soe ja andekas nii näitlejana kui ka lavastajana. Kuid neid, keda fännan, on palju. Juhan Ulfsak on geenius! Tema ees on mul selline aukartus, et tunnen, ma ei ole väärt elama temaga samas maailmas,“ räägib Heleri hoogsalt ja kirglikult.