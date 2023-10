Šokeeritud abielunaine: mees tegi teatavaks, kuhu ta oma sõpradega minna kavatseb ega näe selles mingit probleemi

„Olen kolm aastat olnud abielus, hetkel rase ja ootan meie ühist last. Oleme abikaasaga olnud petmise osas alati samal nõul, ehk meil on seniajani olnud samasugune arusaam sellest, mis läheb kirja petmisena ja mis mitte. Kuid nüüd oleme esimese lahkheli ees. Nimelt hakkab mu mehe parim sõber samuti abielluma ja nemad siis sõpradega korraldavad talle poissmeesteõhtu, mille üheks osaks on stripiklubi külastus. Eeldasin, et minu abikaasa sinna ei lähe, et ta on nendega koos kuni on minek sinna, mis on ka õhtu lõpetus, aga tema ütles, et läheb küll.