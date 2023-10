Vihmakindel jope on sügisel hindamatu abimees. Vaata, kuidas seda pesta ja hooldada, et jope eluiga pikendada

Matkalt koju jõudes laota magamiskott põrandale ja lase sel korralikult kuivada. Head magamiskotid on reeglina sulgtäidisega ja kuna sulg kaotab märjaks saades oma soojahoidvad omadused, siis pesumasinas seda pesta ei soovitata. Seetõttu pese magamiskotti vaid äärmisel vajadusel ning jälgi kindlasti tootjapoolseid juhiseid. Et magamiskotti puhtana hoida ja määrdumist ennetada, kasuta magamiskoti sees õhukest siselina, mida saad pärast igat matka pesumasinas pesta. Siselina annab külmemal ajal magamiskotile ka lisasoojustust. Sageli ei teata ka lihtsat tõde, et magamiskotti rullimise ja voltimise asemel võiks selle lihtsalt suvaliselt kompressioonikotti sisse suruda – nii väldid sulgede kogunemist teatud kohtadesse.

Pärast igat matka tuleks telk hoolikalt kuivatada ning telgipõhi sinna kogunenud purust, okstest ja lehtedest puhastada. Veendu, et telgil on ka pärast matka kaasas kõik vaiad ja kinnitused. Telgipõhja tekkinud aukude parandamiseks kasuta spetsiaalset parandusteipi, mille üks külg on kleepuv. Kui leiad telgil lekkivaid õmblusi, tuleks need seestpoolt spetsiaalse silikoonvahendiga (ingl k seam sealer) üle käia. Ka telgi vihmakatet oleks hea vähemalt kord aastas spetsiaalse hooldusvahendiga töödelda, et pikendada selle eluiga ja tagada vett hülgavad omadused.

Koti korrastamiseks võta kõik asjad kotist välja ning raputa sinna kogunenud puru välja. Ava kõik sahtlid ja taskud ning veendu, et sinna pole jäänud toitu ega muud prahti. Kõige parem on seda teha õues. Matkakotti pese alati leige vee, pehme pesuvahendi ja käsna või harja abil. Võimalusel keskendu vaid kotile tekkinud plekkidele, ainult vajadusel pese kogu kott puhtaks. Matkakotti ära kunagi pesumasinasse ega kuivatisse pane, isegi käsipesu programmi puhul on oht, et kangas saab kahjustada.

Madrats

Kuna hingeõhk on tunduvalt niiskem kui õhk, ära puhu matkal olles madratsit kunagi ise täis, vaid kasuta selleks spetsiaalset pumpa või pumbakotti – nii hoiad ära madratsi sisse koguneva niiskuse. Kõiki õhuga täidetavaid madratseid, eriti isetäituvaid madratseid, hoiusta lahtise ventiiliga ja ilma kompressioonkotita, et õhk saaks madratsist väljuda. Matkal hoia madratsit alati matkakoti sees, mitte koti külge kinnitatuna, et kaitsta seda võimalike kriimustuste eest. Kui madratsisse siiski tekib mõni auk, kasuta lappimiseks ühepoolset parandusteipi.

Jalanõud

Pole hinnalisemat matkavarustust, kui sisse käidud matkajalanõud, mis vajavad põhjalikumat hooldust just heitliku ja vihmase ilmaga sügismatkade järel. Matkajalanõude hooldamiseks eemalda jalatsitelt paelad ja sisetallad, raputa jalatsi sees olev praht välja ning hõõru saapaharjaga suurem mustus õrnalt maha. Võid selleks kasutada ka sooja vett ning veidi vedelat pesuvahendit. Enne järgmist kasutuskorda veendu, et jalanõud on täielikult kuivanud. Veekindlad matkajalanõusid võid viimase lihvina viimistleda ka veekindla vahendiga. Kui kannad matkal nahast matkasaapaid, ei tohi neid mingil juhul radika või mõne muu soojaallika läheduses kuivatada, sest nahk kuivab kokku.

Vihmakindlad joped ja matkapüksid

Üldiselt pestakse vihmakindlaid riideid madalal kuumusel ja väheste pöörete juures, alati tootjapoolseid soovitusi järgides. Veekindlate riiete taastamiseks on vaja kuumust, sest kuumus aktiveerib materjali veekindla kihi. Kui sul on kodus kuivati, pista riided kuivatisse või kasuta kuumusena triikrauda, asetades rõiva ja triikraua vahele rätiku. Pea kõiki matkariideid saab näiteks soovi korral muuta tuule- ja veekindlamaks mesilasvahast ja parafiinist riidevaha abil. Selleks kanna vihmakindlale jopele, pükstele või kotile peale õhuke kiht vaha ning kuumuta seda fööni või triikraua abil, kuni vaha on sulanud. See nipp aitab ühtlasi pikendada ka riiete eluiga.

Matkaköök