Olgugi, et su kaaslane tahab näha sind õnnelikuna, on ta valmis sulle ka tõde ütlema ja sinu seisukohad kahtluse alla seadma, kui tarvis. Ta ei lase asjadel käest minna lihtsalt sellepärast, et vaidlustest hoiduda. Ta tahab sind kaitsta ja soovib sulle parimat ning on sellepärast valmis oma muret väljendama.