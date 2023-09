Mis puutub sünnitusse, siis keskendutakse eelkõige lapse ilmaletulekule, mis on kahtlemata elumuutev sündmus. Sellele järgneb tavaliselt platsenta “sünnitamine“, mis enamasti kulgeb üsna valutult ja kiiresti. Värske ema ei pruugi isegi aru saada, et see juhtus.