SEXCAST | „Ma võtsin kummid kaasa, seksime ka?“ Otsime vastust küsimusele, kas mehed ja naised saavad olla sõbrad

„See on väga huvitav küsimus, kas (hetero)naised ja mehed saavad olla lihtsalt sõbrad. See on õudselt hea küsimus ja õudselt hea teema. Kõik on selle peale mõelnud ja juurelnud ning inimesed jaotuvadki selles osas kahte lehte. On neid, kelle jaoks see on ülinormaalne ja neil ongi ilma igasuguse probleemita vastassoost sõpru, kuid on ka inimesi, kelle jaoks on see täiesti mõeldamatu,“ räägib Kirki.