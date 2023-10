"Kuidas ma ikkagi varem pole selle peale tulnud?" Gerli Padari väljakutse teine nädal: sõime rohkem kodus kõik koos

Mul on varasemalt olemas kogemus ühe toitumisprogrammiga, kus oli samuti oluline tervislikkus, tasakaal, kaalulangus ja soodne hind. Seega mingi distsipliin oli põhjaks olemas ja nädala toidueelarve eksperiment väga suurt pingutust ei nõudnud. Samas oli kasu sellest väga palju! Pere menüü oli kahe nädala jooksul mitmekesine, sõime rohkem kodus kõik koos. Tundus, et ka sellist niisama näksimist toidukordade vahel oli vähem. Mina isiklikult hoidsin nende paari nädalaga tohutult aega kokku, sest valmistasin mitu toidukorda korraga ja planeerides ette erinevaid sööke.

Parim nipp, mille sellest eksperimendist kaasa võtan, on see terve kana ostmine. Kuidas ma ikkagi varem pole selle peale tulnud? Veidi rohkem ühel korral köögis mässamist ja lihunikurolli, aga säästmise mõttes on võit korralik!