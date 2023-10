KUULA | Seksuaaltervise ABC: HPV ja vaktsineerimine - olukord on piinlik.

HPV ehk Papilloomviirus on seksuaalsel teel leviv infektsioon, mis põhjustab hea- ja pahaloomulisi kasvajaid. Erinevus teistest seksuaalsel teel levivatest haigustest seisneb aga selles, et levimiseks piisab nahk-naha kontaktist ehk juba silituste teel võib viirus edasi kanduda.

Oht HPV nakkust saada on kõigil seksuaalselt aktiivsetel inimestel. HPV võib tekitada emakakaela vähki naistel, suuneelu vähki noortel meestel ja naistel või ka päraku ja peenise vähki. Kuna aga viirusel on üle 100 tüve, ei pruugi see vähiks areneda, kuna vähioht seisneb vaid 9 tüves ja nende vastu on võimalik vaktsineerida.