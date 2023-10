Kõik, kes tööl käivad teavad, et lõunasöögi võib võtta kaasa kodust, osta poest või süüa mõnes puhvetis. Kõige soodsam on esimene variant, kõige kallim viimane. Aga milline on Tallinna kõige soodsam lõunapakkumine, mis õnnestus leida ning kas see süüa ka kõlbab? Proovime järgi!