Muudatuste juhtimiseks on palju erinevaid teooriaid, kuid Laura toob välja klassikalise. Kõige olulisem on tema sõnul inimesi mitte ehmatada, vaid teavitada kõigepealt lihtsalt, et tuleb suur muudatus. Järgmise sammuna tasub kirjeldada ära, millega täpsemalt tegemist on.