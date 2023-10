Terapeut Grete Kald petmisest: vahele jäädes ei kahetseta tunnet, mis armukesega koos olles oli, vaid...

„Kui suhtesse astuvad mõlemad pooled teadmisega, et nad on teineteisele truud ja emb-kumb seda vaikimisi seatud kokkulepet omaette muudab, jättes teise poole välja, on see isekas ja teise vastu austuse puudumine. Petmine suhtes on teadlik otsus ja sellega kaasneb oht vahele jääda. Vahele jäädes ei kahetseta seda mõnutunnet, mis armukesega koos olles oli, vaid seda, et nüüd tuleb tegude tagajärgedega silmitsi seista. Kahjutunnet tekitab ka asjaolu, et millestki peab elus loobuma – armukesest/partnerist. Usalduse kriis pole ilmtingimata halb asi, sest see on tagajärg sellele, et suhe oli valel teel ja vajas muutust.