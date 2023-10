FOTO | 56-aastane Pamela Anderson avaldas ootamatu põhjuse, miks ta enam meiki kanda ei soovi

56-aastane näitlejanna on varemgi meigita üritusi väisanud ning näeb suurpärane ja enesekindel välja. Paar päeva varem külastas naine ka The Row moeetendust ilma meigita, kandes šikki pükskostüümi. Aasta alguses avaldatud intervjuus väljaandele Elle tunnistas Anderson, et tema suhtumine meikimisse muutus, kui tema lemmik meigikunstnik Alexis Vogel 2019 aastal suri. „Ta oli parim... ja sellest ajast peale tundsin ma lihtsalt, et ilma Alexiseta on lihtsalt parem, kui ma end ei meigi,“ ütles Anderson väljaandele ja lisas, et tahab minna vastupidist teed, kui kõik teised- meigivaba teed.

„Ma arvan, et me kõik hakkame vanemaks saades veidi naljakad välja nägema ja ma naeran enda üle, kui peeglisse vaatan. Ma ütlen: “Vau, kas see on tõesti see, mis minuga juhtub?“ See on teekond.“