HEA TÜDRUK | „Olen oma esimesed orgasmid saanud seda lugedes!“ ehk avameelselt meestest, alkoholist ja pöörasest reisist

Milline nägi välja 17aastane Anu, kes värvati üle-liidulise menuka moeajakirja Siluett esikaanele otse Kadriorust otse koolinoorte peolt? Kuidas Anu 1970ndatel naise kohta ebatavaliselt 178cm pikkus ja keskmisest tumedamad juuksed tõid talle kaasa kiusamise ja neegriks nimetamise ja pidudel müürilille staatuse. Mida siis teha, kui sinust pikemaid poisse on vähe, kas hakata küüru kasvatama. Mis päästaks teismelise depressioonist?

