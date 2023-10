Kas teadsid? See, mida sa sööd, muudab ärevushäired hullemaks

Mõnikord ei tule meil pähegi, et peaks enese eest hoolitsema, kuna meil on kiire ja me üritame oma ärevusega toime tulla. Enese eest hoolitsemine on aga üsna lihtne viis, kuidas oma ärevust vähendada. Üks oluline osa sellest on ka vaadata kriitiliselt üle oma toidulaud.

See, mida sa sööd, muudab ärevushäired hullemaks

Hinnanguliselt üks täiskasvanu viiest kannatab ärevushäirete all ja pooled neist ei palu abi. Nad üritavad end ise terveks ravida ja mõned nende vahendid mõjuvad pigem halvasti kui hästi. Õnneks on aga ärevus ravitav ja üks viis selleks on vaadata üle, mida sa sööd.

Jah, see, mida sa sööd, võib süüa sind. Kas teadsid, et paljud toidud mõjutavad meie närvisüsteemi ja põhjustavad aja jooksul ärevust? Kui oled sellest väsinud, väldi järgnevate toitude ja jookide tarbimist:

Valge sai

Šokolaad

Ketšup

Alkohol

Erinevad mahlad

Frititud toidud

Kerged salatikastmed

Kunstlikud magusained

Kohv

Energiajoogid

Karastusjoogid

Kokkuvõtteks

Ärevushäirete puhul võid tunda, et mida rohkem sa näed vaeva, et neist vabaneda, seda sügavamale häirete küüsi sa vajud. Õnneks on aga võimalik ärevust kontrollida ja see võita.

Esiteks, kui sul on ärevushäired, et tohiks sa loota sellele, et saad neist ise üle. On olemas mõned lihtsad viisid, mis aitavad sümptomeid leevendada, näiteks mediteerimine ja jooga. Lisaks tasub ka vaadata üle, mida sa sööd, sest su keha vajab tervislikke toitaineid.

Allikas: Power of Positivity