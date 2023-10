Need on esimesed asjad, mis külalistele sinu kodu puhul silma jäävad ja esmamulje tekitavad

Ilmselt oled ka sina selline, kes enne külaliste tulekut suurema koristustöö ette võtab. Loomulikult jätab korras ja puhas kodu külalistele parema mulje. Aga tegelikult on kõige tähtsam see, et inimesed tunneksid, et nad on oodatud. Mis jääb kohe silma, kui kellelegi külla minna?

Puhtad rätikud

Vannitoas võiksid olla puhtad rätikud, et külalised saaksid oma käsi kuivatada. Köögirätik võiks samuti olla puhas, sest see on samuti miski, mis hakkab kohe silma külalistele. Ära jäta musti rätikuid vannituppa. Samuti peaks üle kontrollima, et külaliste jaoks on vannitoas rätikud olemas. Seega järgmine kord, kui sul külalised tulevad, heida kiire pilk vannituppa ja vaata, kas su kätekuivatamise rätikud on vahetatud uute ja puhaste vastu.

Musti nõusid täis kraanikauss

Selleks, et köök oleks puhas ja korras, piisab, kui pesta iga kord peale söömist nõud ära. Selleks kulub ainult paar minutit, et panna mustad nõud nõudepesumasinasse, või pesta käsitsi ära. Tänu sellele on su kodu puhas ja köök korras. Ning enesetunne hea.

Dokumentide ja paberite virnad

Ka sellised paberite virnad tõmbavad tähelepanu. Mõned jätavad oma arved ja kirjad vedelema, dokumendid köögilauale hunnikusse või siis suure toa mööbli peale. Kõige parem, kui sa valid ühe kindla koha oma kodus, kuhu sa edaspidi kogu oma paberimajanduse paned. Ka selleks kulub sul ainult paar minutit.

Atmosfäär

See võib tunduda üllatav, aga paljud inimesed ei näegi segadust teiste kodus, märkavad aga seda, milline atmosfäär seal on. Kui majas ei ole hubast atmosfääri, toas on liiga pime või vastupidi, valgus on liiga erk, on see palju häirivam, kui asjad, mis pole omal kohal.