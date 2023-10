Muserdunud naine: palun mehelt nii vähest, mis aitaks meie seksielule kaasa, aga seegi on tema jaoks liig

"Mu mõistus on otsas ja varsti on seksuaalne iha ka. Mees väidab küll, et tahab mind väga ja ihaldab ning et ma olen tema meelest kõige kaunim nainet, (siis, kui ma talt küsin) aga ta ei näita kunagi välja, et ta tõesti mind tahaks. Õhtuti voodisse minnes pean mina olema alati see, kes näitab välja, et me võiks seksida, siis ta on rõõmuga nõus. Aga et tema ise seda teeks, ei!