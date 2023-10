Mis aga juhtub siis, kui oled selleks ebasobivas vanuses? Lahutusadvokaat teab tuhandete inimestete kogemuse põhjal öelda, milline on kõige ebasobivam vanus liidu sõlmimiseks.

Bostonist pärit advokaat Tyler Summers, kes on spetsialiseerunud lahutustele ja abielusuhetele, paljastas, sotsiaalmeedias, miks inimesed ei peaks 20. eluaastates abielluma. Vaid 26-sekundilisel TikToki klipil on 3,5 miljonit vaatamist. Videos selgitab Summer, miks peaks ootama vähemalt 30-eluaastani, et liit sõlmida.