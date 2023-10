FOTOD | Kas sina teed vahet? 65aastane kulturist väidab, et teda aetakse pidevalt tema 22aastase lapselapsega sassi

65aastane kulturist Lesley Maxwell räägib allikas Daily Mail, et teda ja tema 22aastast lapselast, Tia Christofi, kes on samuti täielik spordientusiast, aetakse tihtipeale omavahel sassi. Ja kui mängus on veel Lesley tütar ehk Tia ema, siis on kõrvaltvaatajate segadus suur - kes on kes?