Koogikuninganna Õie Pritson teab, kuidas tervist hoida: suur väljaminek küll, aga jätan selle arvel raha apteeki viimata

"Vaim ei saa tugev olla, kui keret ei hoia,“ rõhutab spordiklubi Aktiiv kuldliige ja treenib visalt eratreeneri valvsa pilgu all ennekõike oma keha raskusega. „See aitas mul ka kokandussaadete hooajad vastu pidada ja toetab teise puusa probleemide puhul. Suur väljaminek küll, aga jätan selle arvel raha apteeki viimata,“ on põhjust õnnelik olla, et aastate eest tee jõusaali leidis. Ja et tal on ellujääja geen – tänu sellele saab nautida elu siin ja praegu koos oma väikese perega. Õnnelikult.