Keira Knightley tunnistab: ma pole selline ema nagu ma end ette kujutasin

Intervjuus väljaandele Vogue ütles Knightley, et emadus on andnud talle õppetunnid, mida ta poleks kunagi osanud tahta. Näitlejannal ja tema abikaasal James Rightonil on kaks tütart- Edie ja Delilah.

Olenemata saadud õppetundidest ja kogemustest pole Knightley selline ema, kes ta arvas end olevat. Lausa vastupidi.

„Ei, ma pole täpselt selline ema, nagu ma end ette kujutasin,“ ütles ta väljaandele. “Arvasin, et olen palju hipilikum kui ma olen. Ja ma pole tegelikult üldse hipi," naerab naine. Ta tõi põhjuseks, et tütarde kasvatamine on teinud temast distsiplineeritud vanema, kes ta ise loomu poolest üldse ei ole.

„Ma ei ole loomulikult struktureeritud inimene, kuid mu lapsed leiavad, et see on vajalik,“ jagas ta. “Seega, on meil kõik üsna graafiku järgi paigas, mis on sõna otseses mõttes vastupidine minu isiksusele.“

allikas: Vogue.com