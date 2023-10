Alluvast armukeseks! Kümme aastat normaalset suhet oodanud naine: arvasin alati, et olen kohutavalt õnnelik kui see juhtub

"Tagasi vaadates häiris mind see aspekt, et ma ei saanud teda oma sõpradele tutvustada ega teadnud kunagi, millal ta helistab ja millal ta oma perega oli. Üllatavalt ei palunud ma tal aga kordagi oma naist maha jätta," kirjeldab naine ka iga armukese rollis olnud naisele tuttavaid olukordi.

"Olin koheselt nõus, sest eeldasin, et ta jätab lõpuks oma naise maha," meenutab loo jutustaja üht verstaposti kümne aastases suhtes, mis näitas, et nüüd saab kõik vaid paremaks minna ja ootamine on leidnud lõpu. Tegelikult juhtus just siis midagi ootamatut. "Kui ma Henryle oma segadust väljendasin, oli ta rahulik, aga ei andnud mulle rahuldavat vastust."