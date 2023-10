VIDEO | Terroristide poolt keset muusikafestivali röövitud naise südantlõhestav palve: palun ärge tapke mind!

Kaadritel on näha, kuidas hirmunud Noa palub end mitte tappa, kui ta mootorratta seljas minema viiakse. „Ära tapa mind! Ei, ei, ei,“ hüüab naine. Samal ajal, vaid mõne meetri kaugusel, on ka tema poiss-sõber Avi Nathan terroristide käes ega saa naist aidata.

"Argamani on armas, positiivne naine, kes armastab reisida“, ütles tema toanaaber Amir Moadi, kes lisas, et just Sri Lanka reisilt naasnud Argamani on oma vanematele ainus laps. "Vanemad on šokis ega saa isegi rääkida“.