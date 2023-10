Tõeline detektiiv! Naine sai oma mehe petmisele jälile eriti kentsakal moel

Google Street View on hea rakendus, kui otsid mõnda kindlat maja või ei ole täiesti kindel asukohas, kuhu sa minema pead, kuid Brasiilia naine Juliana Lima näide tõestab, et seda saab veel nii paljukski muuks kasutada.

Nimelt avastas naine juhuslikult, kui ta oma kodutänavat selle rakenduse kaudu uuris, et tema mees istub mootorratta tagaistmel ning mootorratast juhib naine, kes kohe kindlasti ei olnud Juliana. Ta hakkas jälgi ajama ning jõudis lõpuks välja tänavale, kus tema mees oli viimasel ajal pidevalt tahtnud naisega jalutada, ehkki varem ei olnud nad selles kandis käinud.

Kui Juliana mees tol saatuslikul õhtul koju jõudis, jagas naine temaga oma Google Street View avastust ja mees ei hakanud isegi vastu puiklema - ta tunnistas kohe üles, et tegu on tõesti naisega, kellega ta on viimasel ajal kõrvalhüpet harrastanud.