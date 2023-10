HEA TÜDRUK | Anu Saagimiga seksuaalsest ärkamisest, orgasmide tagasihoidmisest ja suhetest, mida meenutada ei taha

"Ma ei tahtnud nooruses, oma kahekümnendates nende meestega magada. Ei oma esimese mehega, kellega mul oli fiktiivne abielu, ei teistega... Nooruse eliksiir on midagi, mida mehed tahavad, aga mina ei tahtnud nendega seksida.

Helsingis elades oli üks hull mees ka, kellega ma pidin seksima, ta hoidis mind kodus kinni ja hoidis mind näljas. Lõpuks näris tema ema läbi, et midagi on valesti ja tõi mulle süüa," jagab Anu seikasid ajast, mida ta enam tegelikult meenutada ei taha.

