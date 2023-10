Jennifer Aniston ebatervislikust harjumusest: siis ma ei tundnud, et see mu tervisele halvasti mõjuks

„Ma joon palju vett, liigun iga päev aktiivselt, proovin süüa täisväärtuslikku värsket toitu ja magada nii palju kui võimalik,“ avaldas Aniston. “See viimane punkt on minu jaoks suur väljakutse, kuid see on nii oluline. Ma tunnen seda kohe, kui ma ei puhka piisavalt,“ selgitas ta.

Ta räägib, et nooremana pidas ta iseenesestmõistetavaks, et võis ööde kaupa magada kõigest 3-5 tundi ning sel hetkel ei tundnud ta, et see tema tervisele eriti halvasti mõjuks. Kuid nüüd on uni ja piisav puhkus tema jaoks prioriteet.

Lisaks nendele neljale punktile on näitlejanna väga teadlik sellest, missugust informatsiooni ta endasse võtab ja mida analüüsib. Ta kinnitab, et tema jaoks on ka vaimne puhkus väga vajalik ning ehkki maailmas toimub praegu palju halbu asju, on vajalik oskus end neist vahepeal välja lülitada ning mitte koormata ennast liigse infomüraga.

Allikas: Brightside