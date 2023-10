Naisega 12. pulma-aastapäeva tähistav Paul McCartney jagab hea suhte põhitõdesid: see on tõeliselt tobe!

81-aastane laulja ja laulukirjutaja McCartney ja tema naine, 63-aastane Nancy Shevell hakkasid kohtamas käima 2007. aastal ja abiellusid 2011. aastal Londonis.

Tuntud muusik jagas avameelselt, mida abikaasaks olemine tema jaoks tähendab. “Ma näen seda nii, et ma lihtsalt proovin olla hea oma naisele Nancyle. Ma proovin olla arvestav ja romantiline,“ sõnas McCartney ja viskas nalja, et talle meeldib näiteks valentinipäeval romantikaga liialdada.

„Ma lähen valentinipäeval tõeliselt liiale! No näiteks ei ole sellist asja, et on üks valentinipäeva kaart, vaid on palju kaardikesi, mis on toas erinevatesse kohtadesse peidetud. Mõnikord jagub kaarte isegi järgmiseks päevaks. See on tõeliselt tobe,“ muigas muusik.

Lõbutsemine on suhtes tema jaoks väga oluline. “Kui on olemas vabandus ja põhjus lõbutseda, meeldib mulle sellega liiale minna! Jõuludel liialdan näiteks kuuse kaunistamisega ja jõulutulekestega - ikka nii, et oleks lõbus!“

81-aastane muusik tunnistas samuti, et talle meeldib olla suhtes see pool, kellele naine saab toetuda. „Ausalt öeldes olen ma väga uhke, et saan olla suhtes “mees“. Ja ma tean, et ta on selle eest tänulik. Niisiis on see mu roll abikaasana: olla samaaegselt tugev ja romantiline,“ jagas muusik. “Ma ei arva, et olen selle teadlikult valinud. See on lihtsalt viis, kuidas asju teen,“ tunnistas ta.