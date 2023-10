Vaheta välja küsimus “Kuidas päev möödus?“ ja muutud kaaslasega palju lähedasemaks

„Kuidas päev möödus?“ on tavaline ja isegi igav küsimus, mille peale kaaslane vastab enamasti, et kenasti ja uurib vastu, milline oli sinu päev. Ja äkitselt ongi vestlus lõppenud. Antud küsimuse probleem on selles, et kuna see on piisavalt üldine, on selline enamasti ka vastus ja nii ei kulge vestlus loomulikult edasi.