Sügisene köögivili kõrvits sisaldab rohkesti häid toitaineid, mis aitavad ennetada kõrget vererõhku, mis on üks suurimaid erektsioonihäirete põhjustajaid.

Farmatseut Abbas Kanani kinnitab, et kõrvitsad sisaldavad rohkesti kaaliumit, mis aitab neutraliseerida liigse naatriumi mõju vererõhule. Rohkem kui pooled mehed vanusevahemikus 40 kuni 70 kannatavad erektsioonihäirete käes, mis tähendab, et erektsiooni saavutamine ja säilitamine on häiritud.