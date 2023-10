Üks levinumaid vähivorme maailmas- jämesoolevähk. Kuidas seda ennetada?

Mis haigus on jämesoolevähk?

Jämesoolevähk on enamasti limaskesta kasvajast alguse saanud pahaloomuline kasvaja, mis paikneb jämesooles ja mille tekkeks on vaja mitme vähki põhjustava teguri enamasti aastatepikkust koostoimet. See on sageli esinev haigus, mis kimbutab peaaegu võrdselt nii naisi kui mehi enamasti vanuses üle 50 aasta. Eestis haigestub jämesoolevähki igal aastal peaaegu 1000 inimest.

Keda oodatakse sõeluuringule?

Eestis kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule 60–68-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant. Sel aastal on kutsutud sõeluuringule naised ja mehed sünniaastaga 1955, 1957, 1959, 1961 ja 1963.

Miks on oluline sõeluuringus osaleda?

Jämesoolevähi sõeluuringul osalemine on hea võimalus kontrollida oma tervist, sest sõeluuring kui esmane ennetus aitab ära hoida vähi tekke. Vähk hakkab tekitama kaebuseid ja sümptomeid alles siis, kui see on organismis levinud teistesse organitesse. Sõeluuringu abil on aga võimalik vähk avastada varases arengujärgus või enne selle välja kujunemist. Kui inimesed pöörduvad arsti juurde liiga hilja ehk juba esinevate kaebusega, on vähki raskem ravida.

Kuidas sõeluuringus osaleda?

Sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele inimestele saadetakse nimeline elektrooniline kutse. Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Seejärel tuleb osalemiseks ühendust võtta oma perearstikeskusega ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Tegelikult ei pea aga jääma kutset ootama, vaid osaleda saab ka ilma selleta. Kui kuulute antud aastal sõeluuringu sihtrühma, võite pöörduda otse oma perearsti poole ja registreerida end pereõe vastuvõtule. Tasub ka meeles pidada, et kutse sõeluuringule kehtib kalendriaasta lõpuni.

Kuidas uuring toimub?